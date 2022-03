SORESINA - Le fiamme sono divampate all’improvviso e hanno avuto rapidamente ragione di uno dei magazzini che si affaccia su via dei Mille, fortunatamente in quel momento deserto. Incendio alla latteria Soresina. Sono ore di apprensione in città. Tutte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono state inviate in città, mentre le pattuglie dei carabinieri hanno provvisto ad isolare l’intera zona. Frammentarie le notizie filtrate su quanto accaduto.

Lo stesso sindaco, Diego Variani, precipitatosi di fronte ai capannoni dell’industria, non appena la colonna di fumo si è alzata dalle coperture, è stato in grado di dire ben poco: «È tutto transennato, si fatica a capire cosa sia accaduto. Ma pare che sia tutto concentrato in un deposito. E fortunatamente non vi sarebbero né feriti né intossicati». Nel frattempo, dalla caserma Santa Lucia di Cremona, i carabinieri confermano che l’intero isolato attorno all’azienda casearia, colosso della trasformazione, è stato completamente interdetto al traffico per consentire al personale del 115, pompieri arrivati da Cremona e anche dal distaccamento di Crema, di lavorare in sicurezza, contenendo le fiamme.

Nessun problema per i residenti delle palazzine accanto ai capannoni, sebbene l’odore acre sviluppato dalla combustione si sia diffuso rapidamente nelle vie del centro. La presenza delle pattuglie ha rassicurato i più, come del resto la notizia, poi confermata ma diffusasi rapidamente sin dalle prime fasi del rogo, che nessuno fosse dovuto ricorrere alle cure dei medici. La Latteria rappresenta una delle punte di diamante dell’economia dell’intera provincia, con oltre 360 milioni di euro di fatturato nel solo 2020.