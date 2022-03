Rogo alla Latteria Soresina, otto ore per domare le fiamme

SORESINA - Sono servite circa otto ore ai Vigili del Fuoco di Cremona, Crema e Brescia per domare il potente rogo che si è scatenato ieri notte, poco dopo le 22, all’interno della Latteria Soresina. Le fiamme, infatti, sono state completamente soffocate solo questa mattina intorno alle sette. Sono in corso, da parte dell’azienda, accertamenti interni sia per individuare le cause, che parrebbero almeno dalle prime indiscrezioni, puramente accidentali, sia per fare un bilancio completo dei danni, fortunatamente contenuti grazie alla rigida compartimentazione delle strutture e all’intervento immediato del 115.

L'INCENDIO IN UN'AREA DI STOCCAGGIO.

L’incendio è divampato in un’area destinata allo stoccaggio temporaneo di materiale imballato, il fuoco è stato alimentato principalmente da nylon e cartone e ha raggiunto anche alcuni muletti. La struttura, fortunatamente deserta in quelle ore, non ha ceduto. Nessun ferito, né fra il personale interno né fra operatori e residenti.

L’attività è ripresa regolarmente, senza intoppi, e il deposito è stato sostituito da un magazzino di backup. L’area attigua resta recintata per motivi di sicurezza.