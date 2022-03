Dopo l'incendio alla Latteria Soresina, la direzione: "Grazie ai Vigili del Fuoco"

SORESINA - Il giorno dopo l'incendio, la direzione, rappresentata dal presidente Tiziano Fusar Poli, si esprime sulla vicenda attraverso la ricostruzione operata dal Responsabile Marketing e Comunicazione

LA RICOSTRUZIONE.

“Ieri sera verso le ore 9.45, presso il reparto di confezionamento del latte UHT di Latteria Soresina situato a Soresina, si è propagato un incendio che ha coinvolto la zona di stoccaggio di alcuni materiali estensibili, cartoni di imballaggio e tre muletti. Non ci sono stati danni a persone. Sono intervenute prontamente, con successo e con gran spirito di collaborazione, le squadre interne coordinate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona guidate da Massimiliano Russo. Latteria Soresina ringrazia il Comando dei Vigili del Fuoco per l'efficacia dell'intervento".

ATTIVITA' DI VERIFICA.



Si stanno completando le attività di verifica per valutare le cause e l'integrità degli impianti e delle strutture. "Seguirà una fase di risanamento, rimessa in opera e in sicurezza del reparto che prevede qualche settimana di lavori. Nel frattempo le produzioni di latte confezionato UHT di Latteria Soresina continueranno attraverso l'ausilio di stabilimenti di soccorso”.