Per MEDeA in 140 alla «Camminata di primavera»

CASTELPONZONE - Ottimo riscontro, questa mattina, per la prima «Camminata di primavera» a favore di MEDeA (Medicina e Arte), organizzazione di volontariato che opera a favore dei malati oncologici: 140 i partecipanti.

L’appuntamento è stato organizzato dalle Castelline del Borgo, un gruppo di donne del paese che da tempo animano la vita della frazione di Scandolara Ravara con iniziative di vario tipo, e dall’Asd Amatori Club 94.

Intorno alle 8.30 in via Mazzini sono iniziate le iscrizioni. A tutti è stato consegnato un gadget ricordo della manifestazione, molto gradito. Alle 9, con il taglio del nastro fatto di tanti palloncini colorati, è stato dato il via alla camminata, articolata in due percorsi possibili, a scelta: uno da 5 e uno da 9 chilometri.

A vigilare per un tranquillo svolgimento della passeggiata la polizia locale e alcuni volontari dislocati in alcuni punti strategici, come a San Martino del Lago, prima tappa del percorso comune.

Siamo veramente soddisfatte. Per essere la prima camminata, il numero delle iscrizioni è stato buono

Contentissime le componenti dell’organizzazione: “Siamo veramente soddisfatte. Per essere la prima camminata, il numero delle iscrizioni è stato buono. Abbiamo avuto riscontri positivi dai partecipanti e anche il rinfresco e gli omaggi che abbiamo dispensato sono stati molto graditi”.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Scandolara Ravara Roberto Oliva. Presente anche il sindaco di San Martino del Lago Dino Maglia.

Prossimo evento con le Castelline domenica 1 maggio con “Borgo in fiore”.