Day Hospital Oncologico: lavori in partenza all'Oglio Po

CASALMAGGIORE - È ormai imminente l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospital Oncologico all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, grazie al progetto «Il cielo in una stanza» avviato dal Club Rotary Casalmaggiore Oglio Po.

Nei giorni scorsi il personale del reparto, posto al piano terra del presidio ospedaliero, ha iniziato il graduale trasloco dei materiali al primo piano, negli spazi della bassa intensità, in cui opererà dalla prossima settimana per un tempo che si stima di circa due mesi. L’avvio delle opere è stato annunciato anche mercoledì pomeriggio dal direttore generale dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi durante la visita di Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare in occasione della inaugurazione della nuova Tac in Radiologia. Visita che ha visto, tra le personalità presenti, anche il presidente di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti.

La vicepresidente Letizia Moratti con Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia



Il progetto ha l’obiettivo di trasformare l’odierno reparto oncologico in un luogo confortevole di relazione tra uomo e ambiente.

L’impegno è di circa 450 mila mila euro. La Fondazione Cariplo ha finanziato al 50 % a fondo perduto un primo stralcio del progetto di 160 mila euro, e Fondazione Comunitaria ha fatto lo stesso con un secondo stralcio di 40 mila euro. Si tratta, in particolare, di 80 mila euro da Fondazione Cariplo e 20 mila euro da Fondazione Comunitaria, grazie al coinvolgimento della Camera di Commercio di Cremona. Questi sono stati i fondi che hanno dato il via ad una ulteriore raccolta di fondi ed erogazioni date da privati e associazioni, come Apindustria, Avis Casalmaggiore, Gruppo Sostenitori Centro Tumori di Piadena Drizzona.

Altri 91 mila euro riguardano le spese tecniche sia di progettazione sia di direzione lavori, ma sono state offerte gratuitamente. Le prime dallo studio di architettura A+10 di Parma, costituito da Daniel Damia e Paola Tagliavini, che sono anche soci del Rotary Club casalasco, le seconde dallo studio tecnico dell’ingegner Fabio Poli di Casalmaggiore. Un terzo stralcio costituisce parte di un Global Grant, vale a dire un finanziamento chiesto alla Rotary Foundation per 33 mila euro.

Un contributo prezioso giunge dal professor Riccardo Groppali, che ha seguito tutta la parte, relativa al verde, in forma completamente gratuita.

Da ricordare i contributi di Giorgio Dellavalle Giardini, Viabizzuno progettiamo la luce, Arper Arredi e Lemi Group. Inoltre la Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano ha concesso una linea di credito di 100 mila euro da restituire in 12 anni senza alcun interesse. Un importante supporto è stato il coinvolgimento dell’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po e di MEDeA, la onlus coinvolta nella gestione del Day Hospital, presieduta da Rodolfo Passalacqua che è anche primario di Oncologia.

Nel nuovo Day Hospital sono previste una zona accoglienza, ambienti per le terapie con privacy e intimità, illuminazione distensiva, uno Healing Garden contemplativo visibile dai letti del reparto.