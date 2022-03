MEDeA Boat, remare insieme per superare la malattia

CREMONA - Si è svolta ieri nel Salone dei Quadri del Comune di Cremona la presentazione della nuova iniziativa promossa

da MEDeA a favore dei pazienti oncologici.

Dopo i saluti e la presentazione del presidente di MEDeA dottor Rodolfo Passalacqua, gli assessori Zanacchi allo Sport e Viola alle Politiche Sociali hanno definito come un bene per la comunità di Cremona questa opportunità.

Presenti Associazioni di assistenza e prevenzione per il tumore mammario come LILT, APOM e ANDOS, nonché società sportive di Cremona.

AVVIO DI QUESTA DISPLINA ACQUATICA.

Franco Benedini, coordinatore sportivo di O.C.S. Ottagoni Sport Cremona che per primo propose a MEDeA l’iniziativa, ha raccontato come il desiderio suo e degli altri due soci fondatori di OCS (Michele Bottaioli – presidente – e Alessio Della Putta - vice presidente presente all’incontro con alcuni atleti della società sportiva), sia quello di avviare anche nella nostra città questa disciplina acquatica di millenaria esperienza, coniugata però alla malattia oncologica per ridare, a chi l’ha affrontata, la possibilità di tornare a vivere pienamente grazie anche all’attività sportiva.

Da parte di MEDeA, Federica Negri ha spiegato i perché di una adesione convinta alla proposta: la dimostrazione con studi clinici già verso la fine degli anni ’90 in Canada, del beneficio di questa attività fisica su donne operate al seno per tumore, il concetto del “remare insieme” e quindi di una socializzazione ritrovata e di una solidarietà condivisa tra pazienti, famigliari, sostenitori, motivazione così cara all’Associazione MEDeA e la riproposta di una stretta connessione tra l’Associazione e la comunità di Cremona, trattandosi di sport praticato sul nostro fiume Po.

La locandina dell'iniziativa

Sono seguite poi le testimonianze fondamentali di esperienze analoghe già consolidate sul territorio nazionale: da Firenze Alessandro Piccardi, già proiettato su meeting nazionali e internazionali; da Livorno Ilenia Pellegrini come esperienza personale di rinascita in quanto lei sportiva mondiale, dopo una pesante mastectomia, e da Venezia Daniele Scarpa, il canoista dei mondiali di Atlanta, a mostrare con alcuni video il coraggio e la felicità di queste donne a pagaiare insieme.

Un progetto quindi quello di “MEDeA BOAT”, che si inaugurerà ad aprile, dopo l’arrivo in Porto Canale, dell’imbarcazione acquistata da MEDeA, e l’avvio della preparazione della prima squadra, donne operate per tumore al seno in primis, ma anche altri malati oncologici desiderosi di solcare le acque; un progetto di recupero fisico, di contatto con la natura, uno stare insieme perché la malattia non abbia la meglio sulla nostra vita!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria di MEDeA OdV al numero 370 3222747 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.