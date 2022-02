Ucraina, bandiere e braciere in piazza per dire «no» alla guerra

TORRE DE' PICENARDI - Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.30, davanti al municipio di Torre de’ Picenardi, a cura del Comune e della parrocchia si è tenuto un momento di raccoglimento per dire «no» alla guerra.

Sono intervenuti il sindaco Mario Bazzani, l'assessore Rosa Cabrini, il parroco don Claudio Rossi. Ha parlato anche il presidente degli Amici di Emmaus Massimo Bondioli.

L'iniziativa davanti al Comune per l'Ucraina

E domani alle 17 in piazza Garibaldi a Piadena si terrà un presidio per la pace contro la guerra in Ucraina. L’appuntamento è promosso dal Comune di Piadena Drizzona, dalle parrocchie, dagli Amici di Emmaus di Piadena odv, da Agnese's Friends e dalla cooperativa La Famiglia. Sono previsti interventi e letture.