Battaglia del latte: la protesta degli allevatori

CREMONA - Ha riscosso un grande successo di partecipazione la protesta del mondo agricolo, che si è ritrovato nel piazzale di CremonaFiere per il presidio organizzato da Confagricoltura in merito al prezzo troppo basso del latte alla stalla e del caro energia che sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole. Hanno fatto sentire la loro voce numerosi allevatori.

Emanuela Donelli Ferlenghi, presidente Sezione Avicoli e Zootecnica Libera Agricoltori Cremonesi: “Siamo quasi tutti allevatori a soccida e le ditte soccidanti non hanno aumentato i compensi. Difficilmente riusciremo a continuare ad allevare”

Rudy Milani, presidente nazionale Suinicoltura Confagricoltura: “Il Green a tutti i costi sta dimostrando tutti i suoi limiti”

Giovanna Parmigiani, membro giunta nazionale di Confagricoltura: “Tutta la zootecnia italiana è compressa da costi di produzione elevati che non vengono parificati dalla vendita”

Luca Brondelli Di Brondello, membro giunta nazionale di Confagricoltura: “In quanto piemontese ho voluto portare solidarietà agli amici lombardi che sono nella nostra stessa situazione”