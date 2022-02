Battaglia del latte: la solidarietà del mondo politico

CREMONA - Ha riscosso un grande successo di partecipazione la protesta del mondo agricolo, che si è ritrovato nel piazzale di CremonaFiere per il presidio organizzato da Confagricoltura in merito al prezzo troppo basso del latte alla stalla e del caro energia che sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole. Numerosi i personaggi del mondo politico e delle istituzioni che hanno portato la loro solidarietà.

Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura: “L’accordo è stato fatto, è stato firmato e ora è giusto che si rispetti”

Stefano Allegri, presidente di Confindustria Cremona: “L’intera filiera è schiacciata dal mercato e da una situazione surreale”

Massimo Rivoltini, presidente Confartigianato Provinciale Cremona: “Non capisco perché non venga remunerato il latta alla stalla. Chi ne guadagna da questa situazione?”

Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere: “Il tema dell’aumento dei prezzi di produzione coinvolge non solo l’agricoltura ma anche tutti gli altri settori”