AST, il debutto di Arvedi: "Che emozione vedere sventolare la bandiera italiana"

TERNI - «La cosa più bella e gratificante che ho visto arrivando qui è stata la bandiera italiana, che tutti ci unisce e ci entusiasma. È un bel benvenuto. Il primo impatto che ho avuto è stato molto emozionante": a dirlo, nel primo giorno di lavoro all’Ast (Acciai Speciali di Terni), è stato Giovanni Arvedi, presidente dell’omonimo Gruppo e dal primo febbraio dell’acciaieria umbra, acquisita dalla ThyssenKrupp.

Nella mattinata insieme all’amministratore delegato Mario Arvedi Caldonazzo, ha fatto una visita nell’azienda e poi ha avuto un breve incontro con la stampa.

LE DICHIARAZIONI DEL CAVALIERE.

«Non siamo mai riusciti a venire nella fabbrica per via delle limitazioni che la Comunità europea ci aveva imposto» ha sottolineato Arvedi. «Anche se la conosco indirettamente da 30, 40 anni - ha aggiunto -, è la prima volta che faccio un giro. Il nostro impegno di fare dei piani industriali sociali e ambientali merita un attimo di riflessione e conoscenza di ciò di cui stiamo parlando. Non è che si possa costruire su una casa esistente un altro piano se non si conosce bene la struttura e le fondamenta».

Arvedi, che - è stato annunciato - sarà spesso presente in azienda, ha quindi evidenziato di voler «imparare il processo che c'è qui, le limitazioni, i vantaggi, i pregi». «Poi - ha aggiunto - presenteremo i nostri piani e le nostre soluzioni ambientali e sociali». «Siamo qui per assolvere i nostri impegni» ha concluso, augurando a tutti buon lavoro «per il bene di questa grande, tradizionale e storica fabbrica italiana».