Sanità, Fontana: «Con la legge di riforma assistenza sempre più personalizzata»

MILANO - "Un vero cambio verso l’individuazione e realizzazione di una vera assistenza personalizzata dei nostri cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, il giorno dopo l’approvazione in Consiglio regionale della nuova legge che riorganizza il sistema sanitario regionale.

Fontana ha sottolineato la grande opportunità delle risorse europee in arrivo tramite il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), 'bacchettando' la precedente "politica sbagliata dei tagli" da parte dei governi "negli ultimi 10 anni", perché, ha sottolineato, "da sempre sostengo che la spesa sanitaria è una sorta di investimento". Da qui l’auspicio che l’attuale governo intervenga con "nuova programmazione delle borse specialistiche in medicina", necessaria per dare un "altro impulso alla nostra sanità".