Guidesi: "Le rassegne sono vive e la Regione punta a sostenerle"

CREMONA - "Un'atmosfera positiva, un ulteriore segnale della voglia di fare della Lombardia". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha parlato dell'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche di Cremona. "Il successo di una manifestazione come questa dimostra che chi diceva che le fiere non hanno più senso e che il business si sarebbe trasferito nel virtuale sbagliava. La Regione punta invece a promuovere uno strumento per i quartieri fieristici. Negli ultimi mesi abbiamo inaugurato tantissime fiere dove c'era tantissima gente. E abbiamo intenzione di guidare le fiere proprio verso un piano di investimenti che consenta anche di rendere gli spazi polifunzionali".