Patuanelli: «Ci stiamo battendo contro il pericolo Nutriscore, idea malsana»

CREMONA - Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, durante la conferenza stampa di inaugurazione dell'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche: «Sembra abbastanza evidente che anche la Francia stia retrocedendo da quell'idea malsana di dare un colore al cibo e di etichettarlo come buono o cattivo senza un metodo scientifico».

E poi ha sottolineato con forza come sia importante «scongiurare che Nutriscore diventi un sistema di etichettatura, un sistema che non informa ma condiziona». Quindi, ha rilanciato su Cremona: «Riconoscimento del valore della zootecnia. Questo territorio può diventare l'hub di ricerca e servizi per l'agroalimentare».