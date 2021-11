Centinaio: "Orgogliosi del nostro Made in Italy"

CREMONA - Il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, all'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche: "Possiamo essere orgogliosi del nostro Made in Italy. Dobbiamo lavorare per valorizzarlo e promuoverlo". Poi una battuta sul Nutriscore: "Quando si parla di qualità non si può prescindere dal prodotto e parlare di etichettatura colorata non ha senso. Siamo contenti che la Francia ci stia ripensando. Siamo disponibili a sederci a un tavolo e a discutere come persone civili e competenti".