Patuanelli: «C'è voglia di mantenere vive le attività. Basta fake news sulla zootecnia»

CREMONA - Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha inaugurato l'edizione 2021 delle Fiere Zootecniche: «Questa manifestazione non è importante solo per Cremona. E' un segno di ripresa di cui si sentiva l'esigenza anche in un momento così difficile. E' una sfida vinta perché dobbiamo mantenere le attività vive. Il settore della zootecnia è centrale nel piano strategico della nuova Pac, un settore importantissimo per l'economia del nostro Paese».

E poi il ministro Patuanelli ha posto l'accento sulle fake news: «Basta dire che la zootecnia è l'attività produttiva maggiormente impattante sotto il profilo ecologico. Questa filiera ha già fatto passi da gigante nel ridurre il suo impatto sull'ambiente».

Allo stand della Libera con Crotti, Rolfi e Giansanti