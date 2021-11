Festa del Torrone, il Premio Ambasciatore del gusto a Tortora pasticciere noto in tutto il mondo

CREMONA - Il Premio Ambasciatore del gusto - nell'ambito della Festa del Torrone - è stato consegnato ad Andrea Tortora, figlio di pasticcieri alla quarta generazione e con un curriculum internazionale: "Una grandissima sorpresa, senza contare che Cremona è la mia città natale e quindi anche dal punto di vista personale ed emotivo questo riconoscimento ha un valore immenso".

TERZA STELLA MICHELIN. Andrea Tortona ha iniziato frequentando l'alberghiero per poi andare a Venezia, Toscana, poi a Parigi e poi in giro per il mondo. "Oggi fare il pasticciere è una sfida giornaliera, ci vuole tenacia perché è un mestiere ricco di soddisfazione ma anche di sacrifici. Il capitale umano è fondamentale, la squadra è fondamentale per ottenere risultati", precisa Tortora conosciuto in tutto il mondo per i suoi panettoni e pandori di tradizione veronese. "Arrivare alla terza stella Michelin è sia un grande traguardo per un pasticciere che uno stimolo a continuare a fare sempre meglio".

RIPRESE: FOTOLIVE/PAOLO CISI