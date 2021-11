Festa del Torrone, il Premio Bontà ai Donatori tempo libero: «Capaci di dare una risposta a tutti»

CREMONA - Il Premio Bontà 2021 della Festa del Torrone è stato consegnato questa mattina da Rivoltini all'Associazione Donatori tempo libero. Così Massimo Rivoltini: «Abbiamo fatto questa scelta perché è in linea con lo spirito del Premio Bontà Rivoltini, cioè di riconoscere pubblicamente il lavoro di tante associazioni presenti a Cremona che operano nel terzo settore, nel volontariato, facendo un lavoro enorme. Quest'anno, dunque, la scelta è caduta sui Donatori tempo libero che con leggerezza e capacità danno in qualsiasi momento una risposta a chi ha bisogno. Il nostro intento è di far conoscere a tutti il loro valore».

Soddisfatto il presidente dell'Associazione Gianfranco Bonazzoli: «Siamo commossi per il premio ricevuto. Il nostro lavoro è apprezzato perché siamo capaci di riadattare ai bisogni dei singoli gli ausili che possono trovare da noi».