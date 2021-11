Alla Festa del Torrone arriva la «Regina Elisabetta»

CREMONA - A quest'edizione strepitosa della Festa del Torrone - che si irradia tra le vie del centro storico della città - la visita inattesa della «Regina Elisabetta» scortata dalle sue guardie reali. La sovrana, che indossava uno dei suoi classici abiti in tinta unica e l'immancabile capellino, ha percorso via Mercatello, tra l'incredulità - mista al divertimento - dei passanti. Una presenza che conferisce il prestigio tanto meritato dalla kermesse intitolata al «Re Torrone». Una trovata divertente per allietare i turisti che in gran numero hanno deciso di trascorrere la domenica in città.