Pasini assolto: la ricostruzione del giallo di Crema

CREMA - Detenuto nel carcere di Monza da un anno, due mesi e 10 giorni, non è mai crollato, anzi. Ha ripetuto fino all’ossessione di non aver ucciso Sabrina Beccalli. «È morta per una overdose. Sì, ho caricato sulla Fiat Panda il cadavere e ho dato fuoco all’auto, perché ero nel panico, ma non ho ucciso Sabrina». A crollare sono stati «gli indizi» che lo avevano portato in cella, il 18 agosto di un anno fa. Alessandro Pasini da oggi è libero. Nel video la ricostruzione del giallo di Crema.