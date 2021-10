Caso Beccalli, il fratello di Sabrina: «Mia sorella è stata ammazzata, punto e basta»

CREMONA - Gregorio, il fratello di Sabrina Beccalli, si lascia andare a uno sfogo fuori dall'aula del tribunale: «Mia sorella è stata ammazzata, punto e basta. Pasini ha cercato di nascondere tutto dal primo minuto. Aspettiamo la sentenza del 29 ottobre». E poi: «Lei non può parlare, ma parlano i fatti per lei». Gregorio Beccalli aveva sentito rabbia la prima volta che l'aveva visto a palazzo di Giustizia: «Oggi mi è stato proprio indifferente. Spero gli diano il massimo della pena e che la sconti tutta in carcere».

Poi Gregorio Beccalli non può non ricordare i pochi resti che sono rimasti di sua sorella: «Avete visto che abbiamo fatto i funerali con una cassettina per mia sorella, sono rimasti appena otto etti. Un dolore grande per noi tutti che non auguro neanche a un animale, anche se Sabrina è stata scambiate per un cane, una negligenza assurda. Non finisce qui, perché mia sorella deve avere giustizia. E' stata ammazzata due volte».