CREMONA - Il dirigente della squadra Mobile di Cremona, Marco Masia, inquadra l'attività d'indagine che ha condotto all'arresto di Younes El Yassire, 35 anni, che ieri ha ucciso la madre, Fatna Moukhrif, 54 anni, con una coltellata al collo: "Si aggirava da solo in evidente stato confusionale – spiega Masia, raccontando il momento dell'arresto - e sul corpo presentava evidenti escoriazioni, presumibilmente conseguenza della lite con la madre. Inoltre aveva con sé un giubbino bianco con tracce di sangue che saranno esaminate dalla Polizia scientifica. Nell'interrogatorio con il pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere". Masia, quindi, aggiunge: "Negli ultimi mesi si era instaurato un rapporto problematico con entrambi i genitori, in particolare con la madre. Abbiamo effettuato decine di repertazioni, all'interno dell'abitazione abbiamo individuato tre coltelli, presunte armi del delitto".

INTERVISTA DI FRANCESCA MORANDI

Omicidio al Cambonino, Younes catturato dalla polizia: «Vagava solo nel buio» Il 35enne ha ucciso la madre, Fatna Moukhrif di 54 anni, con una coltellata alla gola. In camera l’arma del delitto. Il padre ha trovato il cadavere