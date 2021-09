CREMA - Presentata ufficialmente questa mattina la «corrierina», il servizio di pullman per il trasporto urbano per collegare Ombriano, il principale quartiere cittadino, con il centro. Sulla «corrierina» si sale con mascherina chirurgica. L'assessore Fabio Bergamaschi, durante il tour di presentazione della navetta, ha sottolineato che «l'amministrazione comunale ha molte aspettative su questo servizio».

Da lunedì 20 sarà a disposizione dei cittadini: è stata pensata come una linea con un percorso circolare di 30 fermate complessive. Collegherà il quartiere di Ombriano con i principali punti strategici della città: l’ospedale Maggiore, il centro e la zona del mercato di via Verdi (in questo caso il punto di salita e discesa sarà collocato in via Tadini).

RIPRESE: FOTOLIVE/MSSIMO MARINONI