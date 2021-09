Ecco la «corrierina», percorso circolare e 30 fermate

CREMA - Presentata ufficialmente questa mattina la «corrierina», il servizio di pullman per il trasporto urbano per collegare Ombriano, il principale quartiere cittadino, con il centro.

Dopo quasi 20 anni, Comune e Autoguidovie, la società che in appalto i bus pubblici, hanno deciso di ripristinare la navetta, per garantire, soprattutto a chi non ha l’auto, orari e fermate fisse. Il sistema del Miobus, il pulmino a chiamata, in vigore dai primi anni 2000, non ha mai attecchito sino in fondo.