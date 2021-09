Hub vaccinale Sapiens, domani l'apertura del nuovo polo dell'Asst

CREMONA - Da domani apre le porte il nuovo hub vaccinale di Cremona e con esso si inaugura una nuova fase della lotta contro il Covid. Dismessa la struttura allestita da marzo all’interno dei padiglioni di CremonaFiere e archiviata la campagna vaccinale massiva, tutta l’attività che dovrà provvedere al completamento del ciclo vaccinale, sovrintendere alle somministrazioni dei “ritardatari” e alle possibili terze dosi è da ora trasferita al piano terreno della sede dell’Agenzia Sapiens in via Castelleone. Il nuovo centro, l’unico attivo nel capoluogo, avrà dimensioni più ridotte, per fare fronte alle nuove necessità con una capienza massima di 85 persone, e presenta alcune novità rispetto al passato come ad esempio la fase di anamnesi medica e quella di vaccinazione che saranno condotte in parallelo e non in due step separati. Nonostante ciò anche questa soluzione permette di realizzare una somministrazione ogni sette minuti, anziché i cinque previsti nel vecchio hub. Saranno attivi tre box con tre postazioni ciascuno, ognuna delle quali avrà un medico e un infermiere presenti. Per il resto, le procedure interne saranno identiche: accesso al Cup, sala d’attesa, ingresso ai box, attesa post vaccino e uscita. Per raggiungere il centro vaccinale, occorre arrivare fino alla rotonda di Costa Sant’Abramo e seguire a ritroso la strada parallela a via Castelleone; i parcheggi per gli utenti si trovano sul retro della struttura in corrispondenza dell’ingresso all’hub dove si verrà accolti da un operatore volontario. Visti gli spazi più ridotti Asst Cremona invita le persone a rispettare gli orari degli appuntamenti.

ORARI DI APERTURA

Dal 14 settembre a venerdì 1 ottobre 2021

7 giorni su 7, dalle 8 alle 18*

*L’orario di apertura potrà essere flessibile in relazione al numero di prenotazioni



Da lunedì 4 ottobre 2021

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 14

Giovedì dalle 8 alle 20

COME ARRIVARE

Da Cremona: percorrere la Strada Provinciale ‘ex Strada Statale 10’ (tangenziale) in direzione Centro Commerciale CremonaPo. Proseguire sulla Strada Provinciale ex Strada Statale 415 ‘Paullese’ sino alla rotatoria di Costa S. Abramo, prendere la 4a uscita e seguire le indicazioni stradali per l’accesso al Centro Vaccinale.

Da Lodi/Milano: percorrere la Strada Provinciale ex Strada Statale 415 ‘Paullese’ in direzione Cremona sino alla rotatoria di Costa S. Abramo, prendere la 2a uscita, poi seguire le indicazioni stradali per l’accesso al Centro Vaccinale.