Vaccini, ultimato il trasloco: pronto il nuovo hub

CASTELVERDE - Il trasloco è stato ultimato e martedì inizieranno le vaccinazioni all’interno del nuovo hub di Costa Sant’Abramo, Comune di Castelverde, alle porte di Cremona.

I locali sono stati tinteggiati e pavimentati. Tutta l’area in cui è stato realizzato l’hub vaccinale è stata pulita

Nella giornata di ieri sono state completate le operazioni che hanno permesso di trasferire l’arredo sanitario, necessario per sottoporre i cittadini alle somministrazioni anti-Covid, nella nuova sede della Sapiens, agenzia per il lavoro che svolge attività di intermediazione tra domanda e offerta.

«I locali sono stati tinteggiati e pavimentati. Tutta l’area in cui è stato realizzato l’hub vaccinale è stata pulita», ha messo in evidenza Francesco Bruschi – responsabile territoriale della Sapiens di Cremona. In contemporanea il personale dell’Asst ha organizzato i vari spazi per garantire alle persone di potersi vaccinare rispettando i protocolli anti contagio. Così è stata sistemata la cartellonistica sia all’interno che all’esterno della struttura, in modo da permettere ai cittadini di potersi orientare con facilità nel nuovo hub cittadino.

Alcuni degli addetti che ieri, a trasloco ultimato, hanno provveduto all’allestimento del nuovo hub

«Siamo pronti, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo – ha aggiunto Bruschi – ma adesso è venuto il momento di farci da parte perché da martedì inizieranno le vaccinazioni. I locali sono funzionali per somministrare i vaccini. La struttura è pronta a gestire anche una eventuale fase in cui la popolazione potrebbe essere sottoposta alla terza dose».

La zona messa a disposizione da Sapiens è quella delle aule di formazione e la zona del magazzino. Oltre agli spazi esterni. Sapiens, azienda nata nel 2011 a Mantova e oggi presente con varie sedi in tutto il Nord Italia, ha offerto spazi più contenuti rispetto all’hub di CremonaFiere. Ma questo non ha impedito agli organizzatori di creare un’area accogliente, funzionale e in grado di garantire le distanze previste dalle norme vigenti in modo da evitare assembramenti in periodo di pandemia. Del resto, rispetto ai primi mesi di vaccinazioni, non ci sarà una somministrazione di massa. Quindi si è cercato di organizzare gli spazi del Sapiens per accogliere meno persone ma nello stesso tempo ben scaglionate. L’imperativo categorico è quello di evitare lunghe attese e code. Dunque verranno ridotti anche i tempi d’attesa. Le persone che si sottoporranno al vaccino anti-Covid dovranno attendere qualche minuto soltanto nella fase di pre-anamnesi.