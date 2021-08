L'intervista, Desalu: «Non ci credo ancora»

CASALMAGGIORE - Il campione è tornato a casa. Come nei grandi racconti epici, arriverà il momento per Fausto Eseosa Desalu di festeggiare pubblicamente la vittoria nella staffetta 4x100 ottenuta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La grandezza di una persona si vede nei gesti più invisibili. La medaglia d’oro è lì, pesante nella sua lucentezza. La storia è materiale, di fronte a chi l’osserva. Fa impressione vedere dal vivo una medaglia delle Olimpiadi, pensare a cosa significhi per chi l’ha ottenuta. Eppure Fausto Desalu, nonostante ce l’abbia al collo, dice: «Sono felice di un risultato non solo mio, ma anche di questi tre ragazzi e di tantissime persone che mi hanno aiutato in questi 27 anni. Non sarei in questo momento a celebrare questa medaglia se non fosse per tutte loro. Per Breda Cisoni, Sabbioneta e Casalmaggiore anche con l’Interflumina. Questo successo lo dedico all’Italia e a queste persone perché devono essere ricordate».