Il ritorno di Terence Hill: conferita all'attore la cittadinanza onoraria

POMPONESCO - "Qui ho conosciuto persone straordinarie che mi sono rimaste nel cuore e questo riconoscimento rappresenta per me una grandissima gioia". Il ringraziamento di Terence Hill alla comunità di Pomponesco che gli ha conferito la cittadinanza onoraria non poteva essere più toccante ed efficace.

Questa mattina alle 10.30 nella sala consiliare della località rivierasca, il celebre attore ha vissuto il primo momento dei festeggiamenti che si concluderanno in serata con la proiezione del film "Don Camillo" che lui interpretò e diresse nel 1983 proprio a Pomponesco.

Camicia e pantaloni di jeans, i fedeli stivali Camperos ai piedi e cappellino color militare a coprire il capo, Mario Girotti - questo il suo vero nome - ha ricevuto dal sindaco Giuseppe Baruffaldi l'attestato di cittadino onorario che ha controfirmato come segno accettazione fra uno scroscio di applausi. Subito dopo, la Confraternita del Luadel - la tipica sfoglia salata locale - gli ha conferito anche il riconoscimento di Ambasciatore ufficiale del sodalizio che cura la cultura gastronomica. Un altro segno di grande affetto da parte dei pomponescani.

Questa sera a partire dalle 20,45 diretta Facebook sulla pagina del giornale dalla piazza del paese per i festeggiamenti all'attore.