Cittadinanza onoraria a Terence Hill: aneddoti, ricordi, emozioni, nostalgia

POMPONESCO - Aneddoti, ricordi, emozioni, nostalgia: la grande epopea del paese in riva al Po che si appresta a rivivere i fasti della celebrità cinematografica. Sabato sera l'attore Terence Hill riceverà dal sindaco Giuseppe Baruffaldi la cittadinanza onoraria come segno di riconoscenza per il film che fu girato nel 1983: il "Don Camillo" diretto e interpretato, appunto, dall'amatissimo volto della tv e del cinema. L'ex impresario edile Enrico Coppi, oggi 93enne, all'epoca responsabile dei lavori di allestimento dei vari set; Mara Mori, ex titolare del ristorante "Il Leone", per un anno ospitò la troupe. Nelle loro parole il marchio indelebile di una storia che non tramonta.