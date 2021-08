Il sindaco Bonaldi sul futuro: «Dopo, farò l’avvocato. Ma sono disponibile...»

CREMA - Cinquantun anni a dicembre, gli ultimi nove da inquilina dell’unico ufficio col balcone, quello del sindaco, al primo piano del palazzo di piazza Duomo. Stefania Bonaldi vanta una laurea in giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ma in città sono in tanti a scommettere che il suo futuro non sia con la toga sulle spalle. O almeno, non solo. Lei glissa, pur confessando una propensione per l’amministrazione pubblica.