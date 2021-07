Guidesi: "La Provincia, presidio fondamentale per l'informazione"

CREMONA - Nella sua visita cremonese, l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha fatto tappa alla redazione de "La provincia di Cremona e Crema" per rilasciare un'intervista a 360 gradi al direttore Marco Bencivenga. Il rappresentante del governo lombardo ha sottolineato: «Il mio tour fra alcune delle principali eccellenze del mondo produttivo cremonese si conclude non a caso a La Provincia, altro presidio importante delle eccellenze del territorio provinciale, per il ruolo fondamentale che ha l’informazione». Al suo arrivo in via delle Industrie, Guidesi è stato accolto dal presidente della Società Editoriale Cremonese, Riccardo Crotti, insieme al suo vice, Amedeo Ardigò.