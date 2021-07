Guidesi, ecco le grandi eccellenze del nostro territorio

CREMA - Mattinata cremasca e viaggio tra aziende di punta del territorio per l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi. L’esponente della giunta di Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana prosegue infatti la sua serie di visite alle imprese delle province lombarde, facendo tappa nella nostra provincia con un calendario di appuntamenti particolarmente folto e qualificato.

Il tour ha previsto inizialmente la visita a due autentiche roccaforti del Polo della Cosmesi: la Lumson di Capergnanica e la Ancorotti Cosmetics di Crema.

Matteo Moretti e Guido Guidesi alla Lumson di Capergnanica

Dopo la visita alla Lumson, Guidesi è stato ospite della Ancorotti Cosmetics, dove ha incontrato il presidente Renato Ancorotti.

L'assessore Guidesi alla Ancorotti Cosmetics di Crema. Sotto con Renato Ancorotti

L'assessore ha voluto sottolineare la grande rilevanza ricoperta dal settore della Cosmesi per la Regione Lombardia: "Si tratta di un settore strategico - ha spiegato Guidesi - che dà tantissima occupazione. La nostra intenzione è quella di supportarlo e, attraverso queste visite, percepirne il potenziale e le esigenze".

La mattinata cremasca si chiuderà presso un gigante della chimica, il Gruppo Coim di Offanengo.

Classe 1979, originario di Codogno, Guidesi ha lavorato come fiscalista e come bancario prima di essere eletto alla Camera dei Deputati nel giugno 2013. Membro della Commissione attività produttive, commercio e turismo, e responsabile del Dipartimento per le attività produttive della Lega, dal giugno 2018 al settembre 2019 ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri nel primo governo guidato da Giuseppe Conte. Come assessore regionale allo sviluppo economico si occupa di industria, imprese, artigianato, commercio, terziario, fiere, export ed internazionalizzazione delle imprese.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI