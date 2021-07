SONCINO - Folla in lacrime per l'ultimo saluto a Paolo Riboli. Dall’altare della Pieve lungo tutta la via Tinelli, il piazzale, la Garibaldi.

La città intera si è presentata sul sagrato per i funerali del 55enne dipendente comunale, ed ex autista dello scuolabus, che giovedì mattina ha perso tragicamente la vita sulla via Bergamo, travolto da una betoniera mentre era sulla sua fedele due ruote.