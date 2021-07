Scontro frontale tra moto e betoniera sulla via Bergamo, una vittima

SONCINO - Sul posto, in via Bergamo, sono arrivati immediati i soccorsi, vigili del fuoco, ambulanza, automedica e persino l'elisoccorso da Milano. Troppo gravi, però, le conseguenze dello scontro tra veicoli, una betoniera e una motocicletta: vittima il motociclista che si è scontrato frontalmente col mezzo pesante. Il grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 8. Rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri di Soncino e Romanengo. Presente anche la Polizia locale di Soncino. La strada rimarrà chiusa per buona parte della mattinata (almeno tre ore).

