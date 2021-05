Giornate di primavera del Fai, le importanti opere di Palazzo Tadini

CREMA - Seconda apertura delle Giornate di Primavera Fai a Crema: protagonisti il giardino Manenti e Palazzo Tadini (Rsa di via Zurla) con l'introduzione della presidente locale Annalisa Doneda. Per questa visita, i posti sono esauriti e bloccate le prenotazioni anche per domani. Possibilità di prenotarsi per gli altri siti.