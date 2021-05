Giornata di primavera del Fai, la Benefattori Cremaschi protagonista

CREMA - In occasione delle Giornate di primavera del Fai, la Fondazione Benefattori Cremaschi ha aperto le porte alla cittadinanza. "Sono luoghi noti ai cittadini, ma oggi li possono vedere sotto un'altra veste - chiarisce la presidente Bianca Baruelli -. Noi siamo conosciuti come luoghi di cura e accompagnamento delle persone più fragili. Oggi apriamo i cancelli per far vedere i nostri tesori con l'obiettivo di diventare parte integrante della comunità".