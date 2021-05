Giornate di primavera del Fai: prenotazioni ancora aperte

CREMA - Prima apertura delle Giornate Fai di Primavera, questa mattina a Crema. In collaborazione con la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, sono state aperte le porte della struttura di via Kennedy, ex ospedale Maggiore, per mostrare le opere d'arte (nell'area uffici e sala assemblee) che ne raccontano la storia di secoli, con le collezioni di ritratti dei benefattori e immagini sacre confluite dagli ordini monastici decaduti in epoca napoleonica. È ancora possibile, prenotare le visite per domani, domenica 16 maggio, o alla postazione Fai di via Kennedy o sul sito del Fai.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI