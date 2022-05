Cremonese, mercoledì premiazione allo Zini

CREMONA - Mercoledì 11 maggio, presso lo stadio “Giovanni Zini” è in programma la cerimonia di premiazione della Cremonese, neo promossa in Serie A. L’evento inizierà alle 19.15 e sarà condotto da Eleonora Busi con la partecipazione dei dj Andrea e Michele di Radio Deejay. Il momento clou è in scaletta dalle 19.30 quando i grigiorossi saliranno sul palco per ricevere il riconoscimento dalle mani dei rappresentanti di Lega B.



Saranno aperti al pubblico i settori Distinti e Curva Sud; l’ingresso è libero e avverrà dalle ore 18.30 dai varchi di piazzale Domenico Luzzara e via Cardinal Massaia. Sempre dal varco lato via Cardinal Massaia potranno accedere le persone con disabilità motoria; stampa e fotografi raggiungeranno invece le rispettive posizioni dall’ingresso di via Persico a loro dedicato.