Basket, presentato il derby contro la Germani Brescia

CREMONA - Terzultimo appuntamento di campionato per la Vanoli Cremona che, domenica 24 aprile alle ore 17:00, attende al PalaRadi la Germani Brescia. Queste le parole di coach Paolo Galbiati nella consueta conferenza stampa a presentare la partita: «Affrontiamo Brescia che è una squadra in formissima e che ha appena aggiunto un giocatore di assoluto livello come John Brown. A loro invidio lo spirito e il loro “volersi bene” in campo. Brescia ha un senso del gruppo incredibile. Nel roster ci sono infatti giocatori molto forti che si sanno sacrificare, ci sono giocatori che hanno accettato un ruolo e giocatori che sanno rinunciare ai tiri per il bene della squadra. Non so se sono da scudetto ma so che se continuano a stare bene sono pericolosissimi».

«Noi arriviamo alla partita un po’ impiccati e con qualche acciacco di troppo - continua il coach -. Spagnolo e McNeace sono infatti in forse e Kohs dovrebbe non giocare. Proveremo comunque a rimanere attaccati alla partita perché dobbiamo onorare il campionato. Questo è l’impegno che abbiamo preso tutti quanti anche se è difficile perché ci alleniamo sempre più in emergenza. Purtroppo questo fa parte della storia di questa nostra stagione».