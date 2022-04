Basket, la Vanoli alza bandiera bianca a Trieste

TRIESTE - La Vanoli regge per tre quarti e poi alza bandiera bianca a Trieste. La squadra di Galbiati ci prova, ma paga la difficoltà sotto il proprio canestro con Konate vero dominatore del match. Non basta un Juskevicius da 24 punti per tenere aperta la partita. L'infortunio di Kohs (botta al naso) a fine primo tempo è l'ennesimo colpo della sfortuna a una squadra che chiude sulle ginocchia con pochissime rotazioni.