Basket, Vanoli battuta: a Milano gara senza storia

MILANO - Milano giochicchia, ma tanto basta per battere una generosa Vanoli ormai rassegnata all’ultimo posto. Non ci si poteva aspettare molto di più da Cremona che comunque per lunghi tratti ha tenuto la gara - dal sapore di una amichevole - in equilibrio.

La desolata cornice di pubblico (un migliaio) del Forum non ha di certo aiutato a vedere una sfida ad altissimo ritmo. Ne è nato un match tutto sommato divertente se non fosse che per Cremona il divertimento di certo non può essere una priorità in questo momento... A un passo dalla retrocessione la squadra di Galbiati, sempre senza Poeta e Pecchia, ha provato a mettere in difficoltà un roster di un altro livello. Sotto l’aspetto della classifica una gara senza nulla da dire per i biancoblù in attesa che sia la matematica a sancire il passaggio in serie A2.