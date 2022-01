Andrea Devicenzi 'performance coach' del rugbista Cherif Traorè

MARTIGNANA DI PO - Un "pezzo" di territorio casalasco al “6 Nazioni” di rugby. A rappresentare la nostra zona sarà l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, che la settimana scorsa ha avviato una nuova sfida professionale come “performance coach”. “Avrò l’onore infatti - spiega Devicenzi - di seguire per tutta la stagione uno dei piloni sinistri della nostra Nazionale di rugby, Cherif Traorè, della Benetton Treviso. A pochi giorni dal ritiro in occasione del “6 Nazioni” in cui la Nazionale azzurra sfiderà la Francia e l’Inghilterra, è già iniziato il nostro lavoro per elevare ancor di più le sue performance, in un’ottica prestazionale ma non solo, di cui non voglio entrare nei particolari".

Cherif Traorè (primo a destra) con la maglia della Nazionale italiana di rugby

Continua Devicenzi: “Mi ha stupito in Cherif la sua volontà di continuare a migliorare come atleta e come persona, senza dare nulla per scontato ma anzi, accrescere la propria consapevolezza in ciò che ha fatto fino ad oggi e scoprire cosa ci sia ancora da tirar fuori dentro di se’. Nei nostri primi colloqui abbiamo già trovato molti aspetti su cui impegnarci e dunque far bene ognuno nelle proprie responsabilità”.