Andrea Devicenzi ha concluso i 500 km in bici pro malati di SLA

MARTIGNANA DI PO - L’atleta paralimpico di Martignana di Po Andrea Devicenzi ha concluso positivamente la sua ultima avventura: da Parma ad Assisi in bicicletta a favore dei malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) sulla “Via di Francesco”. Devicenzi, con Paolo e Pietro Delporto, ha percorso 500 chilometri in 5 giorni per raccogliere fondi a favore delle famiglie colpite dalla SLA. “A nome di tutta la squadra di Dona di SLAncio - commenta Devicenzi -, ringrazio tutte le persone che direttamente ed indirettamente hanno contribuito a questo progetto di raccolta fondi per le famiglie colpite dalla SLA. Una prima edizione fantastica, come raccolta, energia e gruppo, spingendoci nei vari momenti della giornata a pensare al proseguo. A fianco della Basilica di San Francesco, assieme alla presidente della sezione AISLA di Parma, abbiamo ritirato il Testimonium, che attesta il nostro arrivo ad Assisi”. Le città toccate sono state Parma, Reggio Emilia, Zocca, Corretta Terme, Pistoia, Firenze, e tutte quelle attraversate dalla Via di Francesco: La Verna, San Sepolcro, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio ed infine Assisi.