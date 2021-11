Alessandria-Cremonese 0-0 al 24'

LA DIRETTA SCRITTA

24' Brivido per la Cremonese. Palla che arriva ad Arrighini che viene atterrato in area di rigore da Carnesecchi. Tutto fermo per fuorigioco.

23' Zanimacchia prova a saltare l’uomo sulla destra. Palla in fallo laterale.

19' Arrighini cerca di trovare la porta sul corner di Milanese. Palla alta.

18' Attacca l’Alessandria, Fagioli concede il primo corner della gara per i padroni di casa.

16' Occasione per la Cremonese. Cross di Valeri che diventa un tiro. Buona la copertura di Pisseri che mette in corner.

12' Occasione per l’Alessandria. Giocata a rimorchio di Chiarello per Lunetta che non trova la porta.

9' Fagioli si inventa un passaggio illuminante con il tacco in area di rigore, Buonaiuto calcia in porta ma il tiro è troppo debole.

7' Palla persa in uscita dall’Alessandria, la Cremonese non sfrutta l’occasione.

6' Palla verticale per Arrighini, ottima uscita di Carnesecchi, poi ammonito Parodi.

4' Buoni ritmi in questo avvio di gara da parte di entrambe le squadre.

1' Primo pallone giocato dai grigiorossi.

0' Pecchia sceglie Ciofani per Di Carmine al centro dell'attacco a tre, con Zanimacchia e Buonaiuto sulle corsie laterali. Ravanelli e Valeri oggi titolari in difesa.

LE FORMAZIONI