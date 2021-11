Reggina - Cremonese dalle ore 14 aggiornamenti in diretta

REGGIO CALABRIA - Impegno in trasferta per la Cremonese che, per la tredicesima giornata del campionato di serie B, scende in campo allo stadio Granillo per affrontare i padroni di casa della Reggina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA: Turati; Cionek, Stravropoulos, Loiacono, Liotti; Laribi, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Galabinov, Montalto. All. Aglietti.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. All. Pecchia.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.