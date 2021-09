Pesca in apnea, bronzo per Alice Ferrari ai Mondiali

MARTIGNANA DI PO - Bronzo mondiale per Alice Ferrari, la 31enne pescatrice in apnea di Martignana di Po e veterinaria a Bozzolo. La casalasca ha conquistato il terzo posto a squadre con la nazionale italiana ai mondiali di pesca in apnea che si sono svolti nel fine settimana in Sardegna, ad Arbatax. Per Ferrari si tratta del secondo successo in pochi mesi, visto che a giugno aveva conquistato il terzo posto ai campionati italiani.