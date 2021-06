Alice Ferrari terza ai campionati italiani di pesca in apnea

CASALMAGGIORE - Medaglia di bronzo per Alice Ferrari, 31enne di Casalmaggiore, che ha partecipato nel fine settimana ai campionati italiani assoluti di pesca in apnea. La manifestazione per la prima volta era aperta anche alle donne e si è disputata nelle acque di fronte a Torre San Giovanni (Lecce). Per Ferrari, chirurgo veterinario a Bozzolo, si tratta del traguardo più alto della carriera di pescatrice in apnea, il piazzamento dovrebbe aprirle le porte della convocazioni ai prossimi mondiali che si disputeranno in settembre in Sardegna. Campionessa italiana si è laureata Maria Fanito e al secondo posto è giunta Cinzia Cara.