Alice Ferrari convocata per i campionati mondiali di pesca in apnea

MARTIGNANA DI PO – Vestirà la maglia della nazionale italiana Alice Ferrari, 31enne di Martignana, che ha ricevuto la convocazione per i mondiali di pesca in apnea che si terranno a metà settembre in Sardegna e che tornano in Italia dopo 32 anni. La casalasca, chirurgo veterinario con clinica a Bozzolo, è reduce dalla medaglia di bronzo ai campionati italiani disputatisi il mese scorso. Ieri il commissario tecnico Marco Bardi ha diramato le convocazione e la squadra titolare dell'Italia sarà composta oltre che da Ferrari anche da Maria Fanito, campionessa italiana in carica e Tiziana Martinelli, riserva è Cinzia Cara, medaglia d'argento agli assoluti.



Ferrari, inoltre, ha recentemente firmato con il team agonistico dell'azienda Pathos, di cui fa parte anche l'attuale campione

italiano. “Sono ovviamente molto felice per questa convocazione e mi sto già allenando in vista della manifestazione. Siamo tutte pronte a fare bene, adesso cambia tutto, non c'è più competizione tra di noi, ma si lavora per lo stesso obiettivo. Siamo alle prese con tutta l'organizzazione e penso di scendere un paio di settimane prima. La cosa positiva è che il nostro campo gara sarà diverso da quello maschile, ci saranno la classifica individuale e per nazioni”.

La rassegna iridata si terrà ad Arbatax dal 16 al 20 settembre e ospiterà per la prima volta anche concorrenti donne, mentre per gli uomini sarà la 32esima edizione. In totale, due giorni di gara lungo la costa tra Baunei e Tertenia, con base operativa e logistica al porto di Arbatax. La manifestazione è organizzata dalla Scuola apnea sardegna sotto l'egida del Comitato Mondiale Attività Subacquee (CMAS) e della Federazione italiana pesca e attività subacquee nuoto pinnato (Fipsas).