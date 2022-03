Via la borsetta mentre fa il pieno

PIADENA DRIZZONA - Prima ha provato a rubare un portafoglio al supermercato poi è riuscito a impossessarsi di una borsetta sull’auto mentre la proprietaria era intenta a fare il pieno: il responsabile, però, è stato fermato e denunciato dai carabinieri della Stazione di Torre de’ Picenardi per furto aggravato e per l’inosservanza di un provvedimento di espulsione.

Nei guai un 24enne nordafricano, domiciliato in provincia di Lodi, con precedenti a carico.

I militari sono intervenuti a Piadena intorno alle 19.30 di giovedì scorso dopo la richiesta di intervento dal supermercato Italmark dove una donna aveva subito il tentativo di furto del suo portafoglio. Mentre la pattuglia stava acquisendo le informazioni, si è fermata un’auto con una signora che ha riferito di essere stata appena derubata della borsa mentre faceva benzina. Scesa dall’auto alla pompa del self service, non aveva chiuso l’auto e aveva iniziato a fare benzina.

Proprio in quel momento ha sentito aprire una portiera dell’auto e si è girata notando due persone, descritte come nordafricani, che avevano aperto la portiera lato passeggero e che si erano impossessate della sua borsetta per poi scappare a piedi. I militari sono andati nella zona della stazione di servizio dove era avvenuto il furto e hanno notato nell’ombra un individuo che alla vista della pattuglia ha provato a scappare a piedi, ma è stato rincorso e fermato.

Ha subito ammesso di essere l’autore del furto della borsetta di pochi minuti prima e ha accompagnato i militari nei pressi di un canale adiacente al distributore dove aveva nascosto la borsa. A suo carico anche un decreto di espulsione emesso il 24 gennaio dal Prefetto di Venezia.