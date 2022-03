Va a fare la spesa: le rubano soldi, documenti e dentiera

GADESCO PIEVE DELMONA - Le rompono il finestrino dell’auto e le rubano dentiera, soldi, carte di credito e documenti. Tutto ciò che era nella borsetta. Vittima, una 71enne residente a Persico Dosimo. È successo tutto nei giorni scorsi. Il furto nel giro di pochissimi secondi, nel parcheggio del centro commerciale Cremona Due di San Marino: giusto il tempo di riportare il carrello vuoto negli appositi spazi. Ed è proprio la vittima a raccontare quanto le è accaduto, in pieno giorno.

«Mi sono fermata a fare la spesa verso le 9 del mattino. Sono andata al supermercato, come mia abitudine, ho comprato quello di cui avevo necessità e poi mi sono diretta alla macchina con il mio carrello. Ho caricato la spesa nel baule e ho appoggiato la borsetta sul sedile. Ho richiuso la portiera e ho percorso pochi metri per riportare il carrello. A quel punto — prosegue — ho sentito un rumore, a dire il vero, neppure troppo forte. Ma non mi sono preoccupata. Il tempo di lasciare il carrello, ritirare la moneta e tornare indietro e mi sono trovata il vetro in frantumi. La borsetta ovviamente era sparita. Non mi sono accorta di nulla e non ho notato nessuno di sospetto. E comunque, sono ancora una donna in gamba».

Il ladro o i ladri, probabilmente, hanno osservato con attenzione la vittima, senza farsi notare e appena ha voltato le spalle hanno agito. «Dentro la borsetta oltre ai documenti avevo anche la dentiera nuova che avrei dovuto portare dal dentista per alcune modifiche». Oltre ai documenti (patente, carta d’identità, tessera sanitaria e Green pass) la donna aveva anche una ricaricabile e 200 euro in contanti, il cellulare e le chiavi di casa. «Il danno avuto è davvero importante — racconta — si aggira attorno ai 5 mila euro. Fortunatamente sulla ricaricabile avevo solo qualche decina di euro che sono stati subito usati dai ladri per fare benzina alla loro macchina. Hanno anche cercato di utilizzarla per altri acquisti, ma avendo finito il credito, non sono riusciti». La derubata ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Vescovato che hanno chiesto di poter visionare i filmati delle telecamere di sicurezza. «Sto cercando di farmi ristampare il Green pass e anche questo è davvero un problema — la conclusione — oltre a dover rifare tutti i documenti di identità».