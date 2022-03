Trasporti: sul piatto 84 milioni per il settore

CREMONA - Confartigianato Cremona, in un comunicato, segnala agli Autotrasportatori che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL Energia, relativo a misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Tra gli interventi si rileva che il provvedimento, come annunciato dal viceministro Teresa Bellanova, contiene misure per sostenere i maggiori costi delle imprese di autotrasporto. Nel complesso si tratta di un pacchetto di interventi a favore del settore dell’autotrasporto pari a circa 84 milioni di euro.

«Ringraziamo il Viceministro – ha commentato il presidente del Gruppo Trasporti di Confartigianato Cremona Giuseppe Ferrari, – per l’impegno profuso in questa fase complessa che tocca il Paese e le imprese, un impegno che si concretizza con la messa a disposizione da subito, per il settore, di risorse aggiuntive per compensare parte dei maggiori costi sostenuti in questa difficile fase, così come aver avviato il percorso che si pone l’obiettivo di definire quelle norme necessarie alla categoria per ottenere un riequilibrio degli assetti di mercato e i giusti correttivi delle condizioni contrattuali».

Le misure nel dettaglio prevedono: l’aumento di 20 milioni di euro per le riduzioni dei pedaggi autostradali per il 2022, che si aggiungono ai 140 milioni già stanziati per la misura; l’aumento di 5 milioni di euro per l’anno in corso delle risorse destinate alle deduzioni forfettarie delle spese non documentate (oltre i 70 milioni già stanziati); un credito di imposta del 15% sul costo di acquisto, al netto dell’Iva, del componente AdBlue; un credito di imposta nella misura del 20% sul costo di acquisto, al netto dell’Iva, per l’acquisto del GNL (gas naturale liquefatto).

«Naturalmente non consideriamo esaurito il confronto – aggiunge Ferrari –, anzi ritieniamo fondamentale, nel percorso indicato dalla stessa Bellanova, che si arrivi alla definizione di quelle regole che dovranno garantire una maggiore ed effettiva tutela delle imprese di autotrasporto, con particolare riferimento alla disciplina di una clausola di adeguamento dei costi di trasporto, al costo del gasolio, oltre che alla questione delle soste e all’applicazione del nuovo regolamento europeo».

Unatras continuerà responsabilmente il confronto e auspica che si possa arrivare celermente a un’intesa complessiva. «Servono soluzioni efficaci – conclude Ferrari –. E’ ora di scegliere: se si vogliono evitare ripercussioni pesanti per l’economia ed il Paese, e che le imprese di trasporto sospendano i servizi, il Governo si assuma la responsabilità delle scelte e dia risposte concrete nei prossimi giorni ad una categoria in gravissima difficoltà».